Tegola per Sarri, l'infortunio di Cancellieri è più grave del previsto

A Formello non sembra esserci pace per i tanti infortuni occorsi recentemente alla squadra di Maurizio Sarri, l'ultimo in ordine tempo quello di Matteo Cancellieri costretto contro l'Atalanta ad alzare bandiera bianca dopo appena 22' quando si è accasciato a terra toccandosi il flessore della coscia.

Oggi Cancellieri ha sostenuto gli esami strumentali

Sarri nella conferenza stampa post-partita aveva detto che nella giornata odierna Matteo Cancellieri si sarebbe sottoposto agli esami strumentali: così infatti è stato, ma le notizie che sono emerse di certo non sono quelle che ci si aspettavano a Formello. Mau infatti sarà costretto a fare a meno di uno dei migliori giocatori della Lazio nell'ultimo mese per un sostanzioso periodo di tempo.

Lesione tra primo e secondo grado

Come raccolto dalla redazione di LazioPress.it, gli esami cui si è sottoposto Matteo Cancellieri hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado a carico del flessore. La lacerazione del muscolo è così più grave di quanto si era inizialmente sospettato con l'ala biancoceleste che dovrà restare ai box per almeno un mese.