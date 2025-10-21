Calciomercato Lazio: i profili richiesti dal Comandante per rafforzare la rosa biancoceleste

La fase di calciomercato si avvicina e la necessità di acquistare qualche calciatore è sempre più evidente, tuttavia, per sapere se la Società potrà svolgere un mercato a saldo zero o libero, si dovrà aspettare fino a dicembre, infatti, il tempo per inviare i conti risalenti al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza scadrà a metà novembre. Per quanto riguarda la questione Sarri, invece, una volta che il mister aveva scoperto il blocco del mercato, Claudio Lotito gli aveva garantito carta bianca sul mercato di gennaio, tuttavia, il gestore della Lazio sa bene che in questo modo i costi sarebbero più alti di quanto lui si aspetta.

Calciomercato invernale: le richieste di Sarri

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Comandante vorrebbe acquistare una mezzala e un attaccante durante la fase di mercato, infatti, da tempo il calciatore Lorenzo Insigne, attualmente svincolato, è entrato nel suo mirino. Oltre a ciò, il mister cambierebbe molto volentieri due calciatori, vale a dire Taty Castellanos e Nuno Tavares, che nelle ultime partite non si sono resi protagonisti di grandi prestazioni.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister Maurizio Sarri in conferenza stampa sul mercato di gennaio