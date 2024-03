PAGELLE - Quando i leader latitano, la barca affonda: dispersi in mare Luis Alberto e Immobile

Provedel 5 - Bagher su Lovric e paratona su Kamara, chiude il tris con un volo plastico a deviare sopra la traversa un colpo di testa di Giannetti. Un incubo l'inizio della ripresa con Lucca e Zarraga che lo battono.

Lazzari 4 - Spinge poco e male, ha la grande occasione del pareggio ma calcia addosso a Okoye in uscita.

Gila 5 - Non sempre l'istinto è l'ingrediente necessario in certe gare, si affida molto a questa caratteristica perdendo troppi duelli.

Romagnoli 5 - Cinque minuti di sbandamento folli che costano la partita, non riesce a tenere le redini di una squadra in balia degli eventi.

Hysaj 5 - Avvio incoraggiante con continue sovrapposizioni, cala alla distanza finendo nelle sabbie mobili di una squadra incapace di creare qualcosa.

Vecino 4,5 - Male da mezzala e male da regista. L'uruguiano è una controfigura del giocatore apprezzato nella scorsa stagione.

Cataldi 5,5 - Tutte le azioni partono dai suoi piedi svelti quanto la testa. Va in bambola come il resto della squadra ad inizio ripresa con il richiamo in panchina.

Dal 60' Kamada 5 - Se non gioca un motivo ci sarà, ora ce ne stanno ulteriori cinquanta di minuti a disposizione per smettere di invocare il suo nome.

Luis Alberto 4,5 - Una conclusione che esce di poco e una serie di angoli e punizioni regalati sempre alla difesa avversaria. Lo spagnolo ha chiuso il suo ciclo a Roma.

Dall'80' Pedro 5,5 - Più frizzante del solito, non era complicato in una serata dove undici zombie vestono il biancoceleste.

Felipe Anderson 5,5 - Non ha fatto male, una palla d'oro per Zaccagni e un tiro finito alto. Rimane negli spogliatoi all'intervallo.

Dal 46' Isaksen 5 - Un tiro in curva e una punizione sulla barriera. Paga la stagione negativa della squadra e fa poco per cambiare le sorti della partita.

Immobile 4,5 – Il tempo della riconoscenza è terminato. Spara alto dal limite dell'area e si fa respingere un tiro da Okoye, non pago non prende bene la sostituzione.

Dal 60' Castellanos 5 - Venti milioni di euro per vederlo perdere tutti i duelli con goffi tentativi di tuffi per strappare un fallo.

Zaccagni 5,5 - Un palo interno e una occasione divorata praticamente da dentro la porta. Nullo in fase difensiva, si spegne troppo presto in avanti.

All. Martusciello 4,5 - Se la Lazio non capitalizza di certo la colpa non è dell'allenatore ma questa ostinazione con i cambi uomo per uomo ha davvero poco senso. Arriva l'ennesima sconfitta stagionale che sancisce l'addio ad ogni velleità in campionato.