Petar Ratkov, il nuovo centravanti della Lazio, nel 2024 fece un gol assurdo da record | GUARDA

Chi è Petar Ratkov, l’attaccante pronto a prendere il posto di Castellanos alla Lazio: nel 2024 realizzò un gol clamoroso

Petar Ratkov diventerà a breve il nuovo centravanti della Lazio. L’attaccante serbo ha 22 anni ed è stato prelevato dal Salisburgo per rimpiazzare Castellanos. Nel corso del 2024 fu autore di una rete fuori dal comune.

Petar Ratkov e il profilo tecnico scelto dalla Lazio

Nel corso delle ultime due stagioni Ratkov ha totalizzato 22 reti in 99 apparizioni complessive, con 12 centri arrivati soltanto negli ultimi sei mesi. È un attaccante alto 193 centimetri, dotato di una struttura slanciata, che basa il proprio gioco sulla forza fisica, sul colpo di testa e su un innato senso del gol. Nel settembre 2024 è arrivata anche la sua più recente presenza con la nazionale serba. Un profilo che il Salisburgo considerava centrale nel progetto e che si è distinto anche per aver segnato una delle reti più incredibili nella storia del campionato austriaco, realizzata dopo appena cinque secondi dal calcio d’inizio.

Il gol record di Ratkov che ha fatto la storia in Austria

Nel 2024, durante la sfida contro il Blau-Weiß Linz, Ratkov si rese protagonista assoluto in Austria trovando la rete dopo soli cinque secondi, facendo registrare il gol più rapido nella storia della Bundesliga. In un’intervista rilasciata a Kicker raccontò: «All’inizio non mi ero reso conto di quanto fosse accaduto in modo così immediato e, sinceramente, ero piuttosto confuso – aggiunge –. Solo in seguito ho scoperto che si trattava del gol più veloce di sempre nella Bundesliga. È stato qualcosa di incredibile, davvero irripetibile». Un episodio che rappresenta un momento chiave nella storia del Salisburgo e anche nel suo percorso professionale, che ha rischiato di interrompersi prima ancora di decollare.