Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Guendouzi dal 1', la scelta sul centravanti
Diramate le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Paolo Vanoli
Archiviato l’impegno casalingo contro il Napoli di Antonio Conte, la Lazio torna in campo per un’altra gara interna, dove questa volta affronterà la Fiorentina, in programma questa sera alle ore 20:45. Una sfida estremamente delicata per entrambe le squadre: se biancocelesti sono alla ricerca di un riscatto dopo la pesante batosta contro i partenopei, la Viola, dal canto suo, invece, vuole un’altra vittoria per dare continuità, dopo un inizio di campionato horror.
A pochi istanti dal fischio di inizio Maurizio Sarri e Paolo Vanoli hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen; Cancellieri; Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Gli undici titolari di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.