Figc, arriva la conferma di Giuseppe Chiné alla guida della Procura Federale fino al 2028

È ufficiale una notizia che riguarda la Figc e che è stata riportata sul social X dal portale “Calcio e Finanza”: Giuseppe Chiné è stato confermato alla guida della Procura Federale fino al 2028.

La conferma e le nomine

Il Consiglio Federale della Figc ha deciso la conferma di Giuseppe Chiné alla guida della Procura Federale anche per il quadriennio che durerà fino al 2028. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, il consiglio ha ratificato anche la nomina di Paolo Mormando a procuratore federale interregionale, mentre i quattro procuratori aggiunti sono Pierpaolo Grasso, Pietro Mennini, Paolo Nesta e Dario Perugini, tutti confermati rispetto alle ultime nomine. Sono stati nominati contestualmente anche i sostituti procuratori: Carlo Loli Piccolomini, Giorgio Ricciardi, Giovanni Grasso, Luca Scarpa, Alessandro Avagliano. Accanto a queste figure storiche del giudizio sportivo ci sarà anche Marta Carteni, avvocatessa con esperienze in ambito civile, penale e in diritto antidiscriminatorio, già presente su diversi campi di Serie A, come all’Olimpico per Roma e Lazio.

