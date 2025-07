Lazio, presentate ufficialmente le maglie per la stagione 2025-2026: il video e le foto

La presentazione delle nuove maglie è sempre un momento emozionante per i tifosi di ogni squadra. L’attesa comincia già alla fine della stagione precedente, alimentata dalla curiosità e dall’impazienza, che aumentano con l’avvicinarsi dell’annuncio ufficiale, spesso anticipato da contenuti social pensati appositamente per creare suspense. Anche i tifosi della Lazio hanno vissuto queste emozioni, soprattutto ieri mattina, quando il club ha pubblicato sui propri canali canali un video in cui si intravedono solo alcuni dettagli della nuova maglia ‘Home’, nel classico celeste. L’appuntamento vero e proprio era stato fissato per oggi, 8 luglio alle ore 10.00, con il club che ha diffuso le prime immagini ufficiali. Nonostante ieri la società abbia, erroneamente, pubblicato la foto di prima e seconda maglia sul sito ufficiale, l’attesa da parte dei tifosi è comunque ancora viva.

Lazio, ecco prima e seconda maglia

Le casacche per la stagione 2025-2026, tutte rigorosamente disegnate e progettate dall’azienda Mizuno, si presentano eleganti, sobrie e tradizionali. La prima riporta il classico celeste vivo. Presenta un colletto bianco e rotondo, con maniche dai bordi bianchi e un pattern tono su tono sulla maglia. Il logo Mizuno è presente a destra, sulla tonalità del nero, mentre a sinistra lo stemma della squadra. La maglia “Away“ presenta, invece, una colorazione più chiara, è bianca. A differenza della prima, presenta un colletto a “V“ con bordo blu scuro, anche le maniche hanno la stessa rifinitura blu, ispirata al Campidoglio. Entrambe le casacche sono disponibili sullo store ufficiale.

Il video sui social

Nella prossima pagina il comunicato della Lazio