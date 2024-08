Mercato Lazio, Lazio e Roma si contendono un giocatore

Mister Baroni insiste per avere in prestito Cyril Ngonge dal Napoli. L'attaccante belga non ha trovato spazio nel Napoli di Conte, ma come sottolinea l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 2000 potrebbe essere un rinforzo ideale nella squadra di De Rossi.

Napoli e Roma lavorano allo scambio

Napoli e Roma sono al lavoro per un possibile scambio Ngonge-Zalewski, l'ex Verona potrebbe rivelarsi un ottimo rinforzo offensivo per la Roma, mentre l'esterno italo-polacco piace molto ad Antonio Conte. I contatti continuano e si pensa ad uno scambio a titolo definitivo con conguaglio in favore del club partenopeo.

Ngonge tra Lazio e Roma

Il calciatore belga è apprezzato dal tecnico della Lazio con cui ha già lavorato a Verona prima di passare a vestire la maglia azzurra, ma la Roma di De Rossi può contare su una contropartita gradita al Napoli.

Depositphotos

Di seguito il post di Di Marzio su X