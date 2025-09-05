Blocco mercato Lazio, le date decisive: quando si saprà il futuro dei biancocelesti

Dalla verifica del 30 settembre alle decisioni di novembre: ecco cosa attende la Lazio sul mercato

Patrizio Pasqualini /
lotito lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Blocco mercato Lazio: quando arriveranno le decisioni ufficiali

Blocco mercato Lazio, ecco le date chiave da cerchiare sul calendario. La prossima verifica dei conti è fissata per il 30 settembre, con il passaggio delle competenze dalla Covisoc alla Commissione di controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche, anche se l’avvio potrebbe subire un rinvio. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Quali scenari per Lotito in vista delle prossime trattative

Solo tra metà e fine novembre la Lazio riceverà le comunicazioni sul mercato: se potrà operare solo con saldo pari a zero (entrate-uscite) oppure in totale libertà. In quest’ultimo scenario, rispettando i parametri sul costo del lavoro allargato, Lotito potrebbe richiedere l’autorizzazione a tesserare Insigne o un altro giocatore già un mese prima.

Serie A Enilive | Lazio-Roma, la vendita dei tagliandi
Giorgio Armani, la FIGC lo ricorderà prima di Italia-Estonia