Adesso è UFFICIALE: Mason Greenwood è un nuovo giocatore del Marsiglia

Adesso è definitamente svanita la possibilità di vedere Mason Greenwood vestire la maglietta della Lazio: il Marsiglia ha ufficializzato l'acquisto di Greenwood. Dopo un tira e molla durato settimane tra indiscrezioni e contro-indiscrezioni Mason Greenwood il prossimo anno vestirà la maglia dell'OM alla corte di Roberto De Zerbi che ha insistito moltissimo per avere il calciatore tra le fila della sua squadra.

L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Mason Greenwood dal Manchester United. L'attaccante 22enne ha firmato per il club dopo aver superato con successo le visite mediche.

Formatosi presso la prestigiosa accademia del Manchester United, Mason Greenwood ha iniziato la sua carriera professionale con i Red Devils in un ottavo di finale di Champions League contro il PSG nel marzo 2019. All'età di 17 anni e 156 giorni, è diventato il giocatore più giovane ad aver mai indossato la maglia del Manchester United in Champions League. Un talento precoce, la sua velocità e la sua abilità nel dribbling hanno presto abbagliato l'intera Inghilterra e poi l'Europa. Il 12 maggio 2019, il nativo di Bradford è diventato anche il giocatore più giovane nella storia del club di Manchester a iniziare in Premier League l'ultima giornata contro il Cardiff City.

A suo agio sia con il piede destro che con quello sinistro, l'attaccante che può giocare in tutte le posizioni d'attacco ha collezionato 35 gol e 12 assist in 129 partite per il Manchester United. Abituato a giocare nella grande atmosfera del mitico stadio Old Trafford, l'inglese ha persino esordito in Nazionale nel settembre 2020 all'età di soli 19 anni. Nel 2021, Mason Greenwood ha anche giocato una finale di Europa League e si è classificato 5° nel Raymond Kopa Trophy per il miglior giocatore under 21 del mondo.

L'estate scorsa, l'ala britannica si è unita al Getafe CF in prestito, segnando 10 gol e fornendo 6 assist in 36 partite. È stato anche votato miglior giocatore della stagione dai tifosi degli Azulones.