Lazio-Trapani, Cataldi: "Gli allenamenti sono duri ma stiamo lavorando bene. Ho sentito poco amore..."

Dopo l'esordio vittorioso contro la rappresentativa locale di Auronzo, quest'oggi è andata in scena la seconda amichevole stagionale della Lazio contro il Trapani. I ragazzi di Baroni hanno vinto per 3-1, in gol sono andati Castellanos e Noslin. C'è pero una nota meno lieta: Tavares è stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 25 minuti per via di un dolore al flessore. Al termine del match, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di LSC, queste le sue parole.

Cataldi si sofferma sulle sue condizioni

Sto un po’ così, sono 4-5 giorni che ho problemi all’adduttore, ho cercato di non saltare allenamenti perché è importante fare tutta la preparazione. Con il passare dei minuti si è indurito un po’ troppo e ho preferito fermarmi.

La forza del gruppo in questi giorni di ritiro

La squadra è vogliosa e contenta di stare insieme, si sta creando un bel gruppetto e ci stiamo divertendo. Gli allenamenti sono parecchio duri, ma stiamo lavorando bene. Queste partite lasciano il tempo che trovano, stiamo lavorando al meglio.

L'apporto di Baroni

Il mister io l’ho avuto pochi mesi a Benevento, è una grande persona, umile che si mette al servizio della squadra e che ci aiuta. Ogni tanto sa dare il suo rigore e penso sia la persona giusta per questa Lazio. Sono arrivati bravi ragazzi, li stiamo aiutando a inserirsi e ci daranno una mano importante a crescere.

L'importanza del pubblico

Il pubblico ha risposto presente ma è la normalità, volevo dire questa cosa già a inizio ritiro. In città si sentono e si dicono tante cose, i social parlano e mi dispiace se qualcuno pensasse che ci fosse poca lazialità in questa Lazio. Ho sentito poco amore verso questa squadra, la lazialità è una fede che non deve mai morire a prescindere dai risultati. Qui c’è tanta lazialità a partire dai magazzinieri fino a chi è qui da tempo e che ha fatto delle rinunce economiche. C’è gente laziale, c’è gente che dà tutto per questa maglia, l’augurio è di non abbandonare mai la Lazio in qualsiasi momento. So che tutti vogliono seguire la Lazio, sono stati mesi complicati e siamo i primi a essere dispiaciuti per questo.

La differenza rispetto ai ritiri precedenti

Come ho detto poco fa veniamo da mesi troppo chiacchierati da parte di tutti. Ci sono situazioni che hanno portato tutti a parlare un po’ di tutto, di questo ne risenti specialmente a inizio ritiro. Ho percepito meno rispetto agli altri anni, poi quando i tifosi vedono una Lazio che lotta e se la gioca con tutti allora torniamo a puntare in alto. Noi dobbiamo fare questo per noi e per la gente laziale.

