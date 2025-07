Julio Sergio e il dramma del figlio Enzo: scomparso all’età di 15 anni

ULTIMO AGGIORNAMENTO – ORE 21:38

Purtroppo Enzo è venuto a mancare: le sue condizioni si sono aggravate e il giovane è morto all’età di 15 anni. A comunicarlo è stato il padre, Julio Sergio, con un post su Instagram. Un’immagine semplice e intensa: sfondo nero, testo bianco con le date di nascita e di morte del figlio, arricchita da stelle luminose a fare da cornice al suo nome.

La lotta di un padre e del figlio contro la malattia

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, sta attraversando un momento estremamente difficile. Da tempo ha reso pubblica, attraverso i social, la battaglia che suo figlio Enzo sta combattendo contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Solo pochi giorni fa, il calciatore aveva pubblicato un toccante video in cui si mostrava mentre si radeva a zero i capelli insieme al figlio, per supportarlo in vista di un nuovo ciclo di chemioterapia. Un gesto di grande amore e solidarietà, che aveva commosso i suoi follower.

La tragica evoluzione della malattia

Purtroppo, le condizioni del piccolo Enzo sono peggiorate drasticamente. Julio Sergio ha comunicato che il figlio si trova ora in coma irreversibile. In un aggiornamento condiviso online, ha scritto: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”. Parole cariche di dolore, ma anche di profonda dignità e amore.