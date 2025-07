Lutto per il calciatore del Bari Matthias Verreth: la Lazio si unisce al suo dolore

Il mondo del calcio si unisce per una terribile tragedia, il figlio del calciatore del Bari Matthias Verreth, arrivato nella squadra dopo l'esperienza al Brescia, è scomparso alla giovane età di un anno. Alla devastante notizia, la squadra pugliese ha immediatamente terminato il ritiro a Roccaraso e il Presidente Luigi De Laurentiis ha accompagnato in macchina il calciatore all'areoporto di Fiumicino, per permettergli di raggiungere la sua famiglia in Belgio. Un evento tragico e terrificante al quale le varie squadre stanno rispondendo con messaggi di supporto e vicinanza, come ha fatto la Lazio, per dimostrare che davanti a situazione del genere non esiste nessuna divisione.

La Lazio esprime il proprio cordoglio

Non esistono parole in grado di colmare una perdita del genere: tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Matthias e alla sua famiglia.

Il comunicato del Bari