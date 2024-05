CdS | Calciomercato, idea Noslin. Riflessioni su Bazdar

La Lazio sta cercando nuovi Luis Alberto, o perlomeno giocatori che possano sostituirlo. E' quasi impossibile la caccia a un numero 10 che garantisca immediatamente numeri da record e di nomi per la trequarti ne sono spuntati pochi, tutti con caratteristiche più fisiche che tecniche.

Luis Alberto

Il sostituto di Felipe Anderson

In tal senso la società ha lavorato maggiormente alla sostituzione di Felipe Anderson puntando a prelevare Tchaouna dalla Salernitana. E' un ragazzo di 20 anni che viene dalla sua prima stagione di serie A. Piace a Tudor per la sua esplosività e la Lazio è pronta a pagare la clausola di 8 milioni, anche se potrebbe arrivare a 10 per aiutare la Salernitana che deve riconoscere il 40% della rivendita al Rennes.

Le altre strategie di mercato

Come riporta il Corriere dello Sport, oltre a Fabiani anche Lotito è attivo sul mercato. Con Setti si sono incontrati in Senato, è possibile che continui l'asse di mercato Lazio-Verona anche nel mese di giugno. Sono spuntati due nomi: il difensore Coppola, già allenato da Tudor, e l'attaccante Noslin, rivelazione della seconda parte di campionato. Sempre per ciò che riguarda l'attacco, è stato valutato anche Samed Bazdar, centravanti di 20 anni del Partizan Belgrado. Nelle ultime 9 gare della massima serie serba ha segnato 5 gol ed è gestito dalla scuderia Raiola, la stessa di Romagnoli e Pellegrini.