Lazio, pochi dubbi contro il Sassuolo, ma non a centrocampo: le riflessioni di Sarri in mediana

La Lazio stasera tornerà campo dopo la pausa delle Nazionali e cercherà conferme in un momento delicatissimo della stagione: i biancocelesti hanno perso in malo modo la prima partita di campionato contro il Como, per poi riprendersi, con un’ottima prestazione, in casa contro il Verona. Adesso bisognerà abbattere i neroverdi, dimostrare un segnale di continuità e arrivare pronti alla partita della prossima settimana, l’attesissimo derby della capitale.

Le gerarchie a centrocampo

Sarri cercherà di mettere in campo la miglior Lazio possibile per una partita così importante e che non va assolutamente sottovalutata. Come è emerso dagli ultimi allenamenti a Formello, prima della partenza, il mister non dovrebbe avere troppi dubbi sulla formazione titolare, ma solo un cruccio: il centrocampo. Infatti, in mediana ci sono alcune riflessioni da fare: al netto del quadro clinico confortante, visino a sensazioni negative al flessore e, molto probabilmente, darà forfait in questo match. Invece, Robella, tornato acciaccato dalla sosta, è convocato, ma sarà trattato con prudenza. Si inserirà, quindi, Cataldi, supportato da un Guendouzi “fondamentale in copertura”.

Il ballotaggio in mediana

Nel frattempo, durante la sosta, Sarri ha lavorato molto con il centrocampo a Formello ed è intrigato da una combinazione particolare. Le condizioni precarie di Dele-Bashiru - tornato stanco dal tour de forza con la Nigeria - e la crescita di Belahyane, rendono vivo il ballottaggio sul centro-sinistra. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, l’ex per Verona si augura di tornare titolare, come ad aprile a Bergamo, facilitando la rapidità di circolazione della sfera. Reduce dal possesso più insistito e verticale della sua gestione, il tecnico richiede al palleggio di sbottonare il rivale e aprire gli spazi. Solo il campo saprà dirci chi si meriterà una maglia da titolare e quali saranno gli esiti delle riflessioni di Sarri.