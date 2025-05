Premio Maestrelli, Baroni: "Grazie alla famiglia Lazio"

Marco Baroni è stato premiato con il "Premio Maestrelli", ma, impossibilitato a partecipare di persona alla cerimonia a Cassino, ha scelto di inviare un videomessaggio.

Quando alleni una squadra di calcio il premio non è mai un riconoscimento personale, dentro ci sono tutti quelli sia visibili sia invisibili che aiutano la squadra e rendono possibile il nostro lavoro. Per questo chiaramente vorrei ringraziare tutta la famiglia Lazio e gli organizzatori. Mi scuso sinceramente per non essere stato presente, vi ringrazio e un grande saluto a tutti”.