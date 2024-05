Lazio, le date ufficiali del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore: il comunicato biancoceleste

Mancano le ultime tre giornate del campionato di Serie A prima che si chiuda il sipario sulla stagione della Lazio. I biancocelesti saranno di scena questa domenica in casa contro l'Empoli, per la 36° giornata di Serie A, per poi affrontare prima l'Inter nel successivo weekend nell'ultima trasferta stagionale, chiudendo poi il campionato allo Stadio Olimpico di Roma con la sfida contro il Sassuolo.

La stagione sta per chiudersi, ma in casa Lazio si inizia già a pensare alla prossima.

laziopress

Lazio, le date ufficiali del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore

Per il 17esimo anno consecutivo, la squadra biancoceleste si recherà ad Auronzo di Cadore per dare il via alla preparazione in vista della prossima stagione. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha annunciato le date ufficiali del prossimo ritiro estivo: