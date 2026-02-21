Cagliari-Lazio, Sarri conferma: “Rovella ha riportato…”

Dopo il pareggio maturato con il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. Nello specifico, l'allenatore biancoceleste ha parlato delle condizioni di Nicolò Rovella.

Questa è una stagione maledetta per duemila motivi. Stasera eravamo senza sei giocatori, assenti per infortunio. E purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola. Quindi siamo a sette. Non è un momento di emergenza, è stata tutta la stagione così.