Cagliari-Lazio, Sarri conferma: “Rovella ha riportato…”

Il tecnico dei biancocelesti fornisce aggiornamenti in merito alla condizioni di Rovella

Matteo Ischiboni /
rovella

Dopo il pareggio maturato con il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. Nello specifico, l'allenatore biancoceleste ha parlato delle condizioni di Nicolò Rovella. 

Queste le sue parole:
 

Questa è una stagione maledetta per duemila motivi. Stasera eravamo senza sei giocatori, assenti per infortunio. E purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola. Quindi siamo a sette. Non è un momento di emergenza, è stata tutta la stagione così.

