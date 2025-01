Pedullà: "La Lazio aspetta la risposta del Chelsea. Casadei ha dato una preferenza..."

La Lazio è con la testa sull'Europa League, domani ci sarà la sfida con la Real Sociedad e in questo momento Baroni sta dirigendo la rifinitura. La società pero è vigile sul calciomercato: nella conferenza odierna, il mister ha confermato che qualcuno arriverà. Il nome caldo è quello di Casadei, centrocampista classe 2003 conteso anche dal Torino. La trattativa ancora non è stata chiusa e, in questo momento, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha spiegato con chiarezza la situazione.

Depositphotos

La Lazio attende la risposta del Chelsea per Casadei

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Torino non aveva definito lunedì sera, ma in questo momento non è fuori dai giochi. La Lazio aspetta la risposta del Chelsea dopo la proposta di ieri (allargata all'interesse per Veiga). Il Chelsea ha tante altre situazioni aperte, Casadei ha dato una preferenza ma non vorrebbe aspettare troppo.

Il tweet di Pedullà