Paura in Brasile! Intervista a Coutinho interrotta per colpa di alcuni spari

Ha dell'incredibile quanto giunge dal Brasile con Philippe Coutinho, ex stella del Liverpool con un passato anche in Italia all'Inter, costretto ad interrompere la propria intervista per dei colpi di arma da fuoco nelle vicinanze.

Coutinho interrotto da spari da arma da fuoco: cosa è successo

Coutinho - Via onefootball (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Nel Centro Sportivo Moacyr di Barbosa in Brasile, si stava svolgendo un consueto media day tra giornalisti ed i giocatori del Vasco da Gama, tra cui anche Philippe Coutinho; durante l'intervista ad un certo punto si sono avvertiti chiaramente dei colpi di arma da fuoco, come testimoniato dal video postato da Tuttomercatoweb. Attimi di paura che hanno costretto ad interrompere l'intervista al fantasista del Vasco da Gama, che però non ha perso la calma.

Il post su Instagram