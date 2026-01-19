Cardone: "Romagnoli verso l'Al-Sadd: ecco l'offerta. E su Giovane..."

Il mercato in uscita è quello che più preoccupa Maurizio Sarri, che potrebbe perdere un’altra pedina fondamentale del suo sistema di gioco: Alessio Romagnoli. Sul difensore sarebbe piombato l’Al-Sadd che avrebbe già messo sul piatto un’offerta per il giocatore, fissata a 18 milioni in tre anni. Tuttavia, sembra che ci sia distanza tra i due club per quanto riguarda invece l’offerta per il cartellino del giocatore. Un altro innesto che potrebbe partire è Mandas sempre più vicino al Bournemouth. Di queste possibili operazioni ne ha parlato Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei facendo chiarezza anche sulla trattativa con Giovane del Verona.

Cardone a Radiosei

L’allarme su Romagnoli lo abbiamo lanciato il 9 gennaio, sapevo di questa situazione molto delicata. L’offerta per lui è di 18 milioni in tre anni. C’è grande distanze tra l’Al-Sadd e la Lazio, perché offrono 5-6 milioni: offerta ritenuta troppo bassa. La Lazio chiede 15 milioni più o meno.

Continua il giornalista