Esclusiva| Garlaschelli: "Bisogna migliorare la squadra e la Società. Tavares e Romagnoli?..."

Dopo il grande trionfo a Verona, dove un Manuel Lazzari entrato in campo come un fulmine ha permesso alla rosa biancoceleste di festeggiare per la conquista dei 3 punti, la formazione scelta dal Comandante Maurizio Sarri dovrà impegnarsi per affrontare un altro grande avversario, vale a dire il Como. La sconfitta nella prima giornata di Campionato non è stata digerita dalla Lazio e stasera alle 20:45 le aquile avranno un'altra possibilità per dimostrare il loro valore. A commentare l'incontro ci ha pensato la leggenda Renzo Garlaschelli, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LazioPress. Un nome e un volto intramontabili per il popolo biancoceleste, non solo per le 228 presenze e le 51 reti realizzate dall'ex attaccante in Serie A, ma soprattutto per la stagione 1973-1974, quando la Lazio dell'indimenticabile Tommaso Maestrelli ha alzato quello che al momento era il 1° scudetto della storia del club. Ciò che è certo è che, nonostante siano passati anni da quando Renzo Garlaschelli indossava la maglia laziale, il Garla non sarà mai dimenticato da coloro che portano i colori biancocelesti nel cuore.

L.e dichiarazioni di Renzo Garlaschelli a LazioPress

Nella Lazio sei riuscito ad alzare il primo scudetto della storia biancoceleste, cosa ti è rimasto più impresso di quella giornata?

Beh, è stata una bella esperienza, naturalmente. Ricordo bene quella partita, è chiaro che è stata una giornata idimenticabile. E' stato tutto bello, ma non solamente il giorno dello scudetto, tutto l'anno, l'anno prima. Naturalmente vedo che anche i tifosi se lo ricordano con grande interesse, perciò penso che abbiamo fatto veramente una buona cosa.

Dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato, la Lazio scenderà in campo contro il Como con una sorta di desiderio di rivincita. Secondo te c'è la possibilità che Ratkov parta titolare o sarà Noslin il favorito?

Questo spetta all'allenatore, queste sono novità che io non conosco, tra le altre cose. L'allenatore li vede in settimana e deciderà lui chi deve giocare. Purtroppo il mio pensiero è che, come ho sempre detto, è una buona squadra, naturalmente manca qualche cosa ma staremo a vedere se con i nuovi si potranno avere dei miglioramenti.

