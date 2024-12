Lazio-Napoli, Mandas nel post: “Sono molto felice per la partita, il mio sogno è vincere un trofeo con la Lazio. Su Gigot dico che..”

È appena terminato il match Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una competizione a cui entrambe le squadre, biancocelesti e partenopei, tenevano particolarmente, ma solo una ha staccato il pass per l’accesso diretto ai quarti e proseguire il cammino: si tratta di della Lazio, grazie alla meravigliosa tripletta di TJ Noslin. Quello di stasera è stato, non solo il primo scontro da allenatori fra Baroni e Conte, rispettivamente tecnici di due delle squadre più in forma del nostro campionato ed ex compagni ai tempi del Lecce, ma anche la 22ª occasione in cui Lazio e Napoli si sono scontrate in Coppa Italia. Dopo il match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere biancoceleste Mandas.

Le dichiarazioni di Mandas a LSC

Sulla partita e il suo percorso con la Lazio

Sono molto felice per la partita, per le parate ma soprattutto per la vittoria. Noi lavoriamo in allenamento per vincere, è importante, questa è la nostra mentalità. Io voglio vincere la Coppa Italia con la Lazio, in generale, sarebbe un sogno per me vincere un trofeo con la Lazio. Gigot è molto forte in allenamento ed è un bravo ragazzo, anche intelligente in campo. La partita contro il Parma non ha cambiato niente in noi, abbiamo giocato bene, ma abbiamo avuto sfortuna. Ci fa piacere essere tornati a vincere per riprendere la nostra mentalità.