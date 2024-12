Lazio-Napoli, Noslin nel post: “È stata una partita perfetta che non dimenticherò mai. Sugli obiettivi con la Lazio…”

È appena terminato il match Lazio-Napoli, valevole per gli ottavi di finale dell’edizione 2024-2025 della Coppa Italia. Le due squadre si sono combattute l’accesso diretto ai quarti di finale di una competizione importante per entrambe, che offre l’occasione di dimostrare l’ottimo lavoro svolto finora e le ampie prospettive future. Prima di questo match, erano 21 i precedenti delle sfide in Coppa Italia fra le due formazioni e i biancocelesti avevano ottenuto nove vittorie, contro le otto dei partenopei e i quattro pareggi. Il match è terminato con il risultato di 3-1 per la Lazio grazie alla meravigliosa tripletta di Noslin. Dopo la partita, il calciatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di LSC.

