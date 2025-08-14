Sabatini su Leoni: “A Parma c’è chi ha rivisto Nesta”

Dopo settimane di attesa il futuro di Giovanni Leoni è stato finalmente definito. Il classe 2006, difensore centrale ormai ex Parma, ha firmato con il Liverpool, campione d'Inghilterra in carica. Leoni è stato uno dei colpi di mercato più ambiti di questa sessione: giovane di grandissima prospettiva. Ma, nonostante l'altissima concorrenza in Italia, soprattutto con Inter e Milan, a sfangarla sono stati i Reds di Liverpool.

Leoni approda al Liverpool: le cifre dell'operazione

Giovanni Leoni lascia la Serie A, e l'Italia, a soli 18 anni. Dopo aver trovato nei giorni scorsi l'intesa con il club, il centrale approda in Inghilterra per 31 milioni più 4 di bonus, più una percentuale circa del 10% sulla futura rivendita. Un vero colpo di mercato dato l'ampia futuribilità del giocatore, che tra pochi anni potrebbe rivelarsi uno dei migliori centrali difensivi italiani in circolazione.

L'intervento di Sabatini

Tuttavia, in questi giorni il nome del giovane è riecheggiato tra programmi televisivi e radio, ed è stato proprio a Radio Laziale che Sandro Sabatini ha accostato il giovane romano ad una bandiera biancoceleste: Alessandro Nesta.