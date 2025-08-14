Marusic: "La Lazio deve andare in Europa, puntare ai primi quattro posti. Sul mio ruolo..."

In attesa dell’ultimo test estivo precampionato contro l’Atromitos, in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00, Maurizio Sarri sta definendo le ultime strategie per aumentare la competitività della squadra. Con il mercato bloccato, infatti, gli innesti biancocelesti saranno gli stessi dello scorso anno, e la Lazio nella prossima stagione sarà impegnata soltanto in campionato e Coppa Italia.

Nel frattempo, il difensore biancoceleste, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la preparazione estiva prestagionale condotta da Sarri.

Abbiamo lavorato bene, abbiamo già disputato 4-5 partite. I nuovi arrivati dello scorso anno hanno capito il gioco di Sarri, e siamo cresciuti tanto come squadra. Stessi automatismi? Nuno e Provsgaard sono nuovi dallo scorso anno, mentre noi avevamo già lavorato con il mister e sapevamo cosa voleva e come lavora sulla linea difensiva. Per noi è stato più facile.

Difensore centrale? Ho parlato con il mister: se posso aiutare la squadra, soprattutto ora con Patric e Gigot infortunati, sono disponibile a provarci . Ma mi serve tempo e allenamento, visto che era la prima volta per me. Quando si gioca con la difesa a quattro è diverso, ma ho capito cosa vuole lui e penso di essere migliorato. Tavares? Sta lavorando bene, sono molto contento. Può davvero dare una mano a questa squadra.

La gara di sabato? È una partita seria, da giocare come una di campionato. Ognuno di noi deve avere nella testa che il campionato inizia tra 9-10 giorni e dobbiamo dare tutto. Vincere questa, e poi avremo una partita molto complicata contro il Como, che ha fatto un bel mercato. Sarà una partita difficile. Abbiamo tutto il rispetto per il Como, ma noi siamo la Lazio. Questo è il mio nono anno, e sono molto orgoglioso e felice. In ogni allenamento e partita voglio dare il massimo per questa squadra. Vediamo fino a quanto potrò durare.

Il momento più bello? I tre trofei che abbiamo vinto sono i momenti più importanti in tutti questi anni. Dato degli abbonati? Quando vedi tutta questa gente devi dare tutto per questa maglia. Voglio ringraziare tutti gli abbonati: 28.000 è un numero davvero importante. Sono molto felice. Il mio obiettivo? Che la Lazio torni in Europa, dobbiamo puntare ai primi quattro posti.

Cancellieri è migliorato tanto, è cresciuto tantissimo. Penso che Taty potrà fare bene quest’anno. Anche Danilo l’ho visto bene, già sa come gioca il mister e cosa vuole Sarri.

Il mister è sempre carico, vuole che la squadra migliori giorno dopo giorno sul campo. Ci ha detto che quest’anno non ci sono alibi, e che dobbiamo dare il massimo ogni giorno.

Obiettivo personale? Giocare tante partite, perché per me è importante stare bene fisicamente. E spero che potremo festeggiare tante vittorie con i nostri tifosi.