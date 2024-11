Dia, il Dott. Rodia sulle sue condizioni: "Malaria? Per quello che so..."

Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, è intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento in merito al caso di malaria che ha colpito Boulaye Dia durante il ritiro con la nazionale senegalese.

Allarme malaria rientrato per Dia? Per quanto ne sappiamo, sembra di sì. Attendiamo il suo rientro domani per valutarlo e, se possibile, reintegrarlo nel gruppo.

È importante considerare il contesto in cui è stata fatta la diagnosi. In certe zone, queste infezioni parassitarie tendono a essere spesso sopravvalutate, un po' come succede da noi con le diagnosi di sindromi influenzali. È frequente, in medicina, optare per una diagnosi più severa per evitare superficialità.