Calciomercato, Donnarumma al Manchester City: colpo da 40 milioni, Guardiola lo aspetta

Pep Guardiola è pronto ad accogliere Donnarumma al Manchester City: il club inglese ha raggiunto l’intesa definitiva con il Psg per una cifra di circa 40 milioni di euro. I parigini, che inizialmente chiedevano 50 milioni, hanno accettato la proposta dopo il rilancio rispetto ai 30 milioni offerti in apertura. Si tratta del primo affare ufficiale tra le due società. “Sono felicissimo di questa nuova sfida” ha dichiarato il portiere, all’uscita dalle visite mediche svolte a Firenze. Ora manca soltanto la firma sul contratto quinquennale.

L’accordo tra Manchester City e Psg per Donnarumma

Per l’estremo difensore della Nazionale, messo ai margini da Luis Enrique nonostante la Champions vinta, è pronto un accordo da 12 milioni netti all’anno. Il via libera è arrivato dopo che il Psg ha trovato l’intesa con il Fenerbahce per Ederson, ceduto per 13 milioni più 2 di bonus. Le ultime visite saranno completate direttamente nel ritiro di Coverciano.

Contratto e stipendio del portiere azzurro in Premier League

“Il campionato inglese è sempre stato il sogno di Gigio” aveva dichiarato il suo agente Enzo Raiola. Adesso il desiderio diventa realtà: Donnarumma Manchester City è l’affare che apre una nuova pagina della carriera del portiere azzurro.