Italia-Israele, Gattuso: "Sono un uomo di pace, è doloroso vedere civili e bambini perdere la vita"

"Sono un uomo di pace, spero che la pace possa regnare in tutto il mondo, è doloroso vedere civili e bambini perdere la vita; poi però il nostro lavoro è un altro, il presidente Gravina si sta impegnando per trovare le soluzioni necessarie a disputare la partita a Udine con Israele nelle migliori condizioni possibili".

Lo ha dichiarato il nuovo ct Gennaro Gattuso nella sua prima conferenza a Coverciano. "Israele fa parte del nostro girone, dobbiamo affrontarlo, purtroppo c’è una guerra in corso e questo provoca sofferenza", ha sottolineato Gattuso.