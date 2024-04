Coppa Italia | La Fiorentina batte l'Atalanta grazie al gol di Mandragora

Questa sera alle 21.00 è andata in scena la seconda gara di semifinale valida per la Coppa Italia 2023/24 tra Fiorentina e Atalanta. Dopo la sconfitta di ieri per 2-0 della Lazio sul suolo juventino, questa sera è toccato a viola e bergamaschi scendere in campo per i primi 90 minuti di questo doppio incontro che decreterà la finalista che si giocherà il titolo allo Stadio Olimpico di Roma.

Il racconto di Fiorentina-Atalanta

Il primo tempo si conclude in favore della squadra di casa allenata da Vincenzo Italiano, grazie alla rete al 31' di Rolando Mandragora che porta avanti i suoi mandandoli a bere un the caldo in vantaggio per 1-0 sui ragazzi di Giampiero Gasperini. I viola mantengono il risultato anche nella seconda frazione di gioco e si aggiudicano il primo round di questa semifinale. I ragazzi di Gasperini avranno la possibilità di rifarsi davanti ai propri tifosi nella gara di ritorno

Quando si gioca il ritorno delle semifinali di Coppa Italia?

Le gare di ritorno di semifinale di Coppa Italia sono in programma il 23 e 24 aprile:

Martedì 23 aprile ore 21.00: Lazio - Juventus

Mercoledì 24 aprile ore 21.00: Atalanta - Fiorentina