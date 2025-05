Grassadonia: “La Lazio è la mia famiglia. In estate…”

La Lazio Women vince in casa contro il Sassuolo con un netto risultato di 5-0. In seguito al successo del Fersini, mister Gianluca Grassadonia è intervenuto ai microfoni ufficiali del club.

Ogni giorno la squadra ha lavorato tanto senza accontentarsi mai. Rispetto alla partita con la Roma siamo cresciute tantissimo, cambiando vestito ogni volta che capitava l'opportunità. L'obiettivo era quello di mettere in difficoltà la società, perché è lei che prende le decisioni. Sono orgoglioso di questo gruppo. Il margine resta alto, ora bisogna ripartire senza avere la pancia piena. Bisogna essere bravi nel puntare su ragazze brave e giovani, con il desiderio di meritarsi il posto. Abbiamo tutto per lavorare nel migliore dei modi. Quest'estate abbiamo ricevuto tanti no, forse perché non conoscevano le ambizioni della società.

Oggi, però, ci sono procuratori che chiamano per portare le giocatrici alla Lazio. Siamo trattati come la squadra maschile e questo è un segnale di un progetto che ha voglia di crescere. La Lazio per me è una famiglia ed ho il piacere di essere qui, ho una passione enorme ed il risultato più bello è quello di veder crescere le calciatrici. So di essere pesante, ma ho trovato un gruppo di ragazze fantastico".