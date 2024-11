Le PAGELLE di Lazio-Porto: infinito Pedro! Vittoria di cuore dei biancocelesti

Le pagelle di Lazio-Porto

Mandas 6 - Partita sufficiente la sua, non molto impegnato in entrambi i tempi, tranne in occasione del gol in cui non può nulla.

Marusic 7 - Nel primo tempo il migliore in campo, esegue perfettamente le diagonali difensive, lotta su ogni pallone e si rende utile nelle due fasi.

Gigot 6,5 - Gara tosta e di sostanza del difensore, che conferma di che pasta è fatto. Nel primo tempo grande salvataggio sulla linea in occasione del tiro a botta sicura di Omorodion. Peccato fosse fuorigioco.

Dal 67' Gila 6,5 - Bene il suo ingresso, solido e sicuro. Effettua molti anticipi difensivi non risparmiandosi mai.

Romagnoli 7,5 - Oltre alla buona prova difensiva, è autore del gol che porta in vantaggio i biancocelesti allo scadere del primo tempo. Una rete pesante, che arriva da un buono smarcamento in area di rigore avversaria su calcio d'angolo, in cui di testa manda il pallone in porta sul secondo palo.

Nuno Tavares 6,5 - Sempre tanta spinta, più in attacco che in difesa, come ci ha abituato.

Dall'89' Pellegrini SV

Guendouzi 6,5 - Tanta sosteanza a metà campo, si rende utile come sempre in entrambe le fasi.

Vecino 6,5 - Le sue prestazioni non sono mai banali. Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente e si fas entire con la sua qualità, la sua fisicità e la sua esperienza.

Tchaouna 5 -Fa ancora fatica ad incidere, non si rende mai pericoloso e non rischia la giocata. Nella seconda frazione, si fa scappare l'uomo dietro le spalle, che poi inmbuca in area per il gol del pareggio del Porto.

Dal 67' Rovella 6,5 - Entra per dare qualità e più manovra a metà campo, e lo fa egregiamente, con la solita voglia. Anche lui non si risparmia mai.

Pedro 8,5 - Il giocatore più in forma in questo momento, dimostra ancora quanto vale segnando il gol vittoria della Lazio al'ultimo respiro. Nel primo tempo fatica un pò a farsi vedere, ma la sua prestazione, invece che diminuire, cresce nell'arco della gara. Non ci sono più parole per descriverlo.

Zaccagni 6,5 - Poco pericoloso in fase offensiva, ma nonostante questo si rende utile in più di un'occasione con i rientri in difesa.

Dal 71' Isaksen 6,5 - Buon ingresso del danese che regala un paio di accellerazioni in avanti e fornisce l'assist al bacio per il gol vittoria di Pedro.

Castellanos 6,5 - Non riceve molti palloni, soprattuto nel primo tempo, ma i pochi che tocca sono quasi sempre importanti. Suo infatti, l'assist di testa per la rete di Romagnoli.

Dal 67' Dia 6 - Entra per dare fisicità in avanti, protegge qualche pallone e gestisce bene un paio di manovre, ma come Castellanos viene servito poco.

La pagella di Baroni 8

Non si può non lodare il tecnico biancoceleste. Prepara bene la propria squadra ogni partita, sopratutto dal punto di vista mentale. Sa leggere la gara, modificando l'assetto dei propri giocatori, senza snaturare la natura combattiva e vogliosa dei suoi. Anche oggi è stato bravo a gestire La Rosa, ruotando e inserendo al momento giusto tutte le pedine, e i risulatti si vedono.