Coppa Italia: probabile formazione dell’Inter e le assenze

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio con qualche preoccupazione legata agli infortuni. Simone Inzaghi dovrà infatti rinunciare a Zalewski, il terzino polacco che ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Questo infortunio lo terrà sicuramente fuori per il match di Coppa Italia contro la Lazio e rappresenta un ulteriore dubbio per la partita di campionato contro il Napoli, prevista per il prossimo sabato. Zalewski dovrà quindi seguire un programma di recupero, con le sue condizioni che verranno monitorate nei prossimi giorni per capire se potrà essere disponibile in vista della gara scudetto.

Fraioli

E su Thuram…

Situazione più incerta, invece, per Thuram. L’attaccante francese ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo, ma ha anche lavorato separatamente per il resto della seduta. Le sue condizioni sono oggetto di valutazioni quotidiane, con la speranza che possa rientrare tra i convocati già per la sfida contro la Lazio, ma con l’attenzione rivolta soprattutto alla sua disponibilità per il match decisivo contro il Napoli, che potrebbe essere cruciale per la lotta al titolo. Inzaghi, dunque, dovrà fare attenzione a gestire i suoi giocatori al meglio in vista di una settimana che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni di scudetto dell’Inter.

