Ufficiale, la Lega Serie A cambia nome: il ritorno al passato
Una svolta inaspettata: la Lega Serie A cambia definitivamente nome, ad annunciarlo il Presidente Simonelli
Il calcio italiano apre la nuova stagione con un segnale forte e simbolico: la Serie A cambia nome, o meglio, ritorna alle origini. Una mossa che va oltre la semplice semplificazione burocratica. L’obiettivo è dichiarato: rimettere il calcio al centro del progetto.
Lo ha annunciato oggi a Milano il presidente Ezio Simonelli, al termine dell’assemblea dei club, con un messaggio chiaro e diretto, di seguito le sue parole.
Le dichiarazioni di Simonelli
Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A.
Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo.
Le motivazioni
La scelta sembra voler anche colmare un distacco comunicativo con i tifosi italiani, riportando la parola “calcio” al centro del discorso, e anche per abbreviare quello attuale. In un contesto in cui l'identità del movimento calcistico nazionale ha bisogno di rinnovarsi, il richiamo alla tradizione diventa uno strumento per guardare avanti.