Ufficiale, la Lega Serie A cambia nome: il ritorno al passato

Il calcio italiano apre la nuova stagione con un segnale forte e simbolico: la Serie A cambia nome, o meglio, ritorna alle origini. Una mossa che va oltre la semplice semplificazione burocratica. L’obiettivo è dichiarato: rimettere il calcio al centro del progetto.

Lo ha annunciato oggi a Milano il presidente Ezio Simonelli, al termine dell’assemblea dei club, con un messaggio chiaro e diretto, di seguito le sue parole.

Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A.

Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo.