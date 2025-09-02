Ufficiale, la Lega Serie A cambia nome: il ritorno al passato

Una svolta inaspettata: la Lega Serie A cambia definitivamente nome, ad annunciarlo il Presidente Simonelli

Ginevra Sforza
IPA
IPA

Il calcio italiano apre la nuova stagione con un segnale forte e simbolico: la Serie A cambia nome, o meglio, ritorna alle origini. Una mossa che va oltre la semplice semplificazione burocratica. L’obiettivo è dichiarato: rimettere il calcio al centro del progetto

Lo ha annunciato oggi a Milano il presidente Ezio Simonelli, al termine dell’assemblea dei club, con un messaggio chiaro e diretto, di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Simonelli

Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A.

Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo.

Le motivazioni

La scelta sembra voler anche colmare un distacco comunicativo con i tifosi italiani, riportando la parola “calcio” al centro del discorso, e anche per abbreviare quello attuale. In un contesto in cui l'identità del movimento calcistico nazionale ha bisogno di rinnovarsi, il richiamo alla tradizione diventa uno strumento per guardare avanti.

