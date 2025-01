Lazio-Fiorentina, due capitani romani e laziali in tribuna

La Lazio e la Fiorentina si stanno sfidano allo Stadio Olimpico per la 22ª giornata di Serie A. Un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, con i biancocelesti motivati a riscattare il risultato sfavorevole dell'andata al Franchi di Firenze.

Lazio-Fiorentina: sfida chiave per la 22ª giornata di Serie A

Tra i presenti all'Olimpico spiccano due figure speciali: Danilo Cataldi, ex centrocampista del match e attualmente nelle file dei viola, e Alessandro Nesta, leggenda della Lazio.

Alessandro Nesta e Danilo Cataldi: ex biancocelesti in tribuna

Cataldi, alle prese con un problema fisico che lo tiene lontano dal campo da qualche giorno, non ha voluto mancare e assiste alla partita dalla tribuna d'onore, insieme alla moglie Elisa.

Nesta, invece, recentemente separato dal Monza, accompagnato dal figlio per seguire da vicino il match della sua squadra del cuore. Una sfida che si preannuncia emozionante non solo per i tifosi, ma anche per chi ha scritto pagine importanti della storia biancoceleste.