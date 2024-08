Southampton-Lazio, quando e dove vedere l’amichevole in tv

Dopo la quinta amichevole che la Lazio ha giocato e vinto (0-2) contro il Frosinone allo Stadio Stirpe, i biancocelesti di Marco Baroni, dopo un giorno di riposo, sono pronti a volare in Inghilterra, per affrontare al St. Mary`s Stadium il Southampton, squadra militante nella Premier League nella stagione 2024/25.

Quando si gioca Southampton-Lazio

Alle ore 20.30, del 7 agosto, i biancocelesti saranno impegnati al St. Mary's Stadium per sfidare il Southampton nella 6° amichevole prima dell'inizio della stagione.

Dove vedere Southampton-Lazio

Il test amichevole sarà visibile su Lazio Style Channel e su Dazn.

I biglietti per Southampton-Lazio

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi in occasione dell`amichevole contro il Southampton, in programma mercoledì 7 agosto alle ore 19:30 locali (20:30 italiane, ndr) presso il St. Mary`s Stadium di Southampton.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

ONLINE