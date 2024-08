Olimpiadi, come sta Gianmarco Tamberi?

l portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi, come riportato da ansa.it, è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi.

Come sta Tamberi?

Dopo aver posticipato il viaggio di un giorno per un possibile calcolo renale, la medaglia d'oro olimpica di Tokyo e' arrivata, con la moglie, allo scalo romano intorno alle 13 per le operazioni di check in per poi entrare, tra massima discrezione, nella sala transiti dove attenderà, in una saletta, l'imbarco per il volo previsto dopo le 15.

Gran attesa per Tamberi

Il saltatore, continua sempre ansa.it, felpa con la scritta "Italia" e cappuccio indossato, la mascherina in alcuni frangenti, ha preferito, con un sorriso e con cortesia, non rilasciare dichiarazioni.