FORMELLO | Cagliari-Lazio: allarme rientrato per Zaccagni, il capitano parte dall'inizio

La Lazio torna a pensare al campionato con la trasferta di Cagliari che chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A. Lo squalificato Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Lazzari, Patric, Nuno Tavares e Vecino a cui potrebbe aggiungersi Luca Pellegrini che non ha svolto la rifinitura, Da valutare quindi il terzino mancino con il tecnico che spera di poterlo avere almeno per la panchina. Scelte obbligate sulle corsie laterali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra, al centro della retroguardia sono intoccabili Gila e Romagnoli davanti Provedel. Ha smaltito l’influenza Guendouzi che torna in mediana insieme a Rovella, quest’ultimo è diffidato per cui in caso di giallo potrebbe saltare l’impegno successivo contro il Monza. Davanti nessuna novità con Isaksen sulla fascia destra, Zaccagni sulla corsia mancina e Dia a muoversi sulla trequarti. Allarme rientrato per il capitano biancoceleste che ieri si era fermato per febbre. A guidare l’attacco sarà Castellanos.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Zazza, Gigot, Pellegrini, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Rovella, Isaksen

Indisponibili: Lazzari, Patric, Nuno Tavares, Vecino.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Davide Nicola.

A disposizione: Sherri, Prati, Marin, Deiola, Palomino, Augello, Jankto, Mutandwa, Viola, Pavoletti.

Squalificati: -

Diffidati: Mina, Marin.

Indisponibili: Luvumbo



ARBITRO

Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Alessio Berti (sezione di Prato) – Alessandro Cipressa (sezione di Lecce)

IV uomo: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Daniele Paterna (sezione di Teramo)

AVAR: Renato Abisso (sezione di Palermo)