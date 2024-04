Calciomercato, Pedullà: "Juventus-Zaccagni, altri passi. Ora la Lazio…"

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, con sette gare in campionato e il ritorno della Semifinale di Coppa Italia contro la Juventus da disputare, in casa Lazio si parla fin da subito di calciomercato in ottica futuro. Oltre alla situazione Felipe Anderson-Juventus, sembrerebbe che il club bianconero sia interessato ad un altro esterno in forza alla Lazio.

Zaccagni, dalla situazione contratto con la Lazio alla Juventus: la situazione

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, si è espresso sulla situazione che vede protagonista il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, tra situazione contrattuale con il club biancoceleste ed interesse da parte della Juventus.

Nei giorni scorsi, sembra che ci sia stato un incontro, con le condizioni che sarebbero quelle di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus, con un contratto di tre anni più opzione. La Juventus apprezza l'esterno classe '95 ed avrebbe incassato il gradimento da parte di Zaccagni che, attualmente, questa estate sarà ad un anno dalla scadenza del contratto con il club biancoceleste.

Con la trattativa per il rinnovo ferma da tempo, prosegue Pedullà, quando sarà il momento la Juventus potrebbe presentarsi dalla Lazio con un’offerta legata alla scadenza contrattuale, quindi non in linea con il valore del calciatore. La situazione però potrebbe cambiare, solamente se la Lazio, nelle prossime settimane, rilanciasse con l'offerta per il rinnovo di contratto a Zaccagni. La domanda che si pone l'esperto di mercato è la seguente: “La Lazio offrirà una base minima di 3,5 milioni più bonus che la Juventus garantirebbe?” In caso contrario, secondo Pedullà, 15 milioni più bonus per poi arrivare a 20 milioni sarebbe una buona cifra da incassare, vista la scadenza del contratto e che, da gennaio 2025, il calciatore potrebbe scegliere di andarsene a parametro zero.

Juventus, da Felipe Anderson a Mattia Zaccagni: la situazione esterni

Oltre alla situazione Zaccagni in ottica contratto, in casa Lazio va monitorata anche la situazione Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, pur non essendo ancora arrivato il momento delle possibili firme, la Juventus sarebbe sul calciatore brasiliano da oltre quattro mesi. Nel mentre, il club bianconero avrebbe mosso quindi ulteriori passi importanti in direzione Mattia Zaccagni, a 15 mesi scarsi dalla scadenza del contratto con il club biancoceleste. Ora la palla passa alla Lazio.