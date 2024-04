Felipe Anderson, Abbate: "Vuole parlare con la Lazio per capire i presupposti di rinnovo. Sulla Juventus..."

Tiene banco, in casa Lazio, la situazione che vede protagonista Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano, tornato in biancoceleste l'estate del 2021, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2024 con la Lazio. Su di lui sono finiti gli occhi della Juventus.

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei.it, è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, per parlare proprio della situazione Felipe Anderson. Queste le sue parole:

"Non c’è nessuna novità rispetto al futuro di Felipe Anderson, poi magari andrà alla Juventus come sosteniamo da Novembre, ma in questo momento non è cambiato nulla. Non ha firmato nessun contratto preliminare, ho avuto modo di parlare con la sorella-agente che ha sottolineato che prima vuole parlare con la Lazio per capire se ci sono i presupposti di rinnovo" .

"Sono liberi di firmare da febbraio, non avrebbero motivi per nascondere tutto ora. La Juventus non ha il dovere di informare la Lazio in caso di offerta ufficiale fatta al giocatore, diverso il caso in cui si trattasse di firma sul contratto che non è arrivata. Poi che la strategia della Lazio sia sbagliata non c’è dubbio, così come lo è stata quella di rinnovare a quelle cifre il contratto a Luis Alberto. Ora la Lazio, che ha intenzione di svecchiare la rosa, non è disposta a fare follie per trattenerlo, la cifra offerta resta quella di 3 milioni di euro. Se accetta resta oppure va alla Juventus. Ci sta che il club non vada oltre a quanto proposto già da tempo. Si è venuta a creare una situazione paradossale, il brasiliano meriterebbe di restare ma la società si pone il problema perché ha sul groppone contratti pesanti che riguardano giocatori che meriterebbero meno di lui di restare ma ai quali il contratto in passato è stato rinnovato. Alla fine c’è l’80 per cento di possibilità che vada alla Juventus, ma con Felipe mai dire mai…".