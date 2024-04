Rinnovo Zaccagni, l'agente: "Sono 40 giorni che non sento nessuno della Lazio. In estate..."

In casa Lazio, oltre alla stagione che si appresta a terminare, si parla anche della situazione rinnovi per quanto riguarda i calciatori biancocelesti. Oltre alla questione Felipe Anderson, l'altra da attenzionare è quella che riguarda un altro esterno offensivo, ovvero Mattia Zaccagni. L'ex Hellas Verona ha il contratto in scadenza con la Lazio il 30 giugno prossimo, nel 2025.

Zaccagni, le parole dell'agente Mario Giuffredi sul rinnovo con la Lazio

Quest'oggi, ai microfoni de Ilgiornaledellosport.net, è intervenuto l'agente di Zaccagni, Mario Giuffredi, per parlare proprio della situazione rinnovo tra il suo assistito e il club biancoceleste:

“Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura”.

Lazio, i numeri stagionali di Mattia Zaccagni

Nella stagione attuale, l'esterno biancoceleste ha collezionato 31 presenze, divise rispettivamente tra campionato di Serie A (23), Champions League (6) e Coppa Italia (2). Lo score attuale parla di 5 reti realizzate ed un assist fornito. I gol sono arrivati 4 in campionato, mentre il quinto è arrivato in Coppa Italia, decisivo per la vittoria della Lazio ai Quarti di Finale (1-0) nel derby in cui ha eliminato la Roma lo scorso gennaio. Le quattro marcature in Serie A invece, sono arrivate contro Torino, Hellas Verona, Empoli e Frosinone.