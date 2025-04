Bodø/Glimt-Lazio | Dove vedere il match in tv e in streaming

Torna l'Europa League per i quarti di finale. Dopo il passaggio del turno e la conseguente eliminazione del Viktoria Plzen nel doppio incontro per gli ottavi di finale, la Lazio sfiderà ai quarti il Bodø/Glimt. La gara d'andata andrà in scena quest'oggi alle ore 18:45 all'Aspmyra Stadion per il primo incontro in una competizione UEFA tra biancocelesti e i norvegesi.

