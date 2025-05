Empoli-Lazio, Dia: “Volevamo iniziare con cattiveria. Pedro? Abbiamo bisogno di lui…”

Gol pesantissimo che porta la Lazio momentaneamente al quarto posto: Boulaye Dia è stato autore di una grande partita, bravo nei movimenti e buona difesa del pallone. La rete dopo 50 secondi è di un’importanza incalcolabile. Al termine del match, Dia ha parlato così ai microfoni di Dazn.

Giocavamo fuori casa e volevamo iniziare subito con ferocia e cattiveria. Importante segnare subito per indirizzare la partita. Gol? Il Taty ha segnato dieci gol, io sono vicino a 9, bene per noi bene anche Zaccagni e Pedro a 8.

Pedro è molto importante per noi lo ha dimostrato in ogni partita. Abbiamo bisogno di lui sia quando inizia la gara che quando entra fa sempre il meglio per la squadra.