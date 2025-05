Empoli-Lazio: Gianpaolo Calvarese commenta l'arbitraggio di Colombo sui social

La rosa biancoceleste festeggia la vittoria allo stadio Castellani, infatti, grazie alla rete messa a segno da Boulaye Dia nei primi minuti del primo tempo la Lazio sconfigge l'Empoli e sale al 4° posto in classifica. Riguardo al match é intervenuto Gianpaolo Calvarese, che sui social ha commentato l'arbitraggio del direttore di gara Colombo, infatti, sono molti i cartellini estratti dal fischietto. Oltre al giallo dato a Luca Pellegrini, Oliver Provstgaard e Matias Vecino, sono arrivate due espulsioni, causate da un doppio cartellino, la prima nei confronti di Lorenzo Colombo al 38' e la seconda al 76' per il biancoceleste Elseid Hisaj, il quale dovrà saltare Lazio-Juventus in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00. Calvarese, nel suo commento sui social, si è concentrato proprio sull'espulsione di Lorenzo Colombo, dovuta al fallo su Nicolò Rovella e su Samuel Gigot.

Ritengo davvero esagerato il secondo giallo, in una partita che fino a quel momento aveva un solo ammonito, Colombo stesso. Sappiamo peraltro che il VAR non può intervenire nei casi di doppia ammonizione. Forse l'arbitro avrà percepito che l'attaccante dei toscani, avendo la gamba alta, abbia colpito Gigot col piede alto a martello sullo stomaco. In quel caso sarebbe stato effettivamente un intervento da secondo giallo. Ma in realtà come si vede dalle immagini il fallo avviene con l'esterno coscia, senza alcuna pericolosità e di lieve entità: non ci sono estremi per il cartellino.