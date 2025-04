Genoa-Lazio, i convocati: tre assenti per Baroni, la scelta su Dele-Bashiru

Alle ore 18:30 è in programma la sfida di recupero tra Genoa e Lazio al Marassi, a due giorni dal rinvio di lunedì per la morte di Papa Francesco. A poche ore dal match di recupero tra rossoblù e biancocelesti, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questo pomeriggio.

L'ex tecnico del Verona dovrà fare a meno per la sfida contro il Grifone di Isaksen diffidato, Tavares e Patric, entrambi infortunati. Il terzino ex Marsiglia si trova attualmente in Portogallo in attesa di svolgere gli esami all'adduttore per stabilire l'entità dell'infortunio.

La lista dei convocati

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Romagnoli, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Basic;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni, Ibrahimovic.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Dia, Marusic, Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez; Martín; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira.