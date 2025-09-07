Una domenica tutta italiana: dalla finale di Sinner, al GP di Monza
Questa domenica sarà piena di sport per noi italiani: la finale dei mondiali femminili di pallavolo, quella di Sinner allo US Open, il GP di Monza e l'Eurobasket.
Oggi, domenica 7 settembre a partire dalle 14:30, per noi italiani sarà un pomeriggio all'insegna dello sport, grazie ai nostri talenti capaci di arrivare ai massimi livelli.
Tutto quello che c'è da vedere, sarà possibile visionarlo tra Sky, Rai, DAZN ed Eurosport, così da non perdere nemmeno un secondo di questo pomeriggio infuocato.
Due finali, un GP e un ottavo di finale
Come riporta Eurosportitalia sui propri profili social, la domenica all'insegna dello sport italiano inizierà con la finale mondiale di pallavolo femminile, dove l'Italia - guidata da Julio Velasco - affronterà la temibile Turchia di Daniele Santarelli.
Poco dopo, andrà in scena il Gran Premio d'Italia dove i due piloti Ferrari saranno chiamati a dare il loro meglio, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso anno a Leclerc, nella stessa pista.
In seguito, scenderà in campo la nazionale italiana di Basket, contro la Slovenia, per una partita che vale l'accesso ai quarti di finale dell'europeo.
Questa sera, invece, andrà in onda l'ennesima finale di tennis che vede come protagonisti il numero uno e il numero due: Sinner ed Alcaraz si sfideranno per vincere lo US Open.
Gli orari di gioco e il post Instagram
Di seguito, gli orari di inizio e, come riporta SkySport, dove vedere tutti gli azzurri:
- Ore 14:30, Italia-Turchia - Finale Mondiali Pallavolo: in diretta su Rai 1 e DAZN.
- Ore 15:00, GP Italia - Formula 1: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
- Ore 17:30, Italia-Slovenia - Ottavi di finale EuroBasket: Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
- Ore 20:00, Sinner-Alcaraz - Finale US: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.