Mattia Zaccagni su Sarri: "Ha portato entusiasmo nonostante i problemi del mercato"

Durante la partita contro l'Estonia, l'Italia non è stata trascinata solo dai vari marcatori, ma anche da Mattia Zaccagni che, dopo aver giocato per più di metà partita, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Può essere la gara della svolta. Abbiamo cercato e trovato quello che ci aveva chiesto Gattuso durante gli allenamenti. Questa posizione mi dà tanta spensieratezza: posso accentrarmi, rimanere largo o puntare l'uomo. Sono contento in questo modulo.

Le parole di Mattia Zaccagni

Come riporta Il Messaggero, ecco le parole di Mattia Zaccagni:

Sarri ha portato entusiasmo nonostante i problemi del mercato che abbiamo preso come una sfida, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno e giocandoci le nostre carte. Lo abbiamo fissato all'interno. Riporteremo gioia ai nostri tifosi.

Il capitano biancoceleste continua così, ai microfoni di Rai Sport:

Non so se resterò a vita alla Lazio, ma circa un anno e mezzo fa ho scelto di legarmi al club fino al 2029. Sto molto bene, sono orgoglioso di essere il capitano e vedo un bel futuro.

Prima la partita contro Israele, poi Formello: le novità

Domani andrà in scena la sfida contro la nazionale di Israele, poi i calciatori torneranno a vestire la maglia del proprio club. Sarri, quindi, dovrà aspettare per ritrovare il suo esterno.

Il mister toscano ha concesso due giorni di riposo ai calciatori rimasti a Formello, in vista di ritrovare anche Pedro e Vecino. Per quanto riguarda Patric, invece, si dovranno aspettare altri giorni per valutare attentamente le sue condizioni fisiche; a differenza di Lazzari, il quale sarà valutato tra oggi e domani.