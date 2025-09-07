La lista di Sarri si amplia: oltre Insigne, il tecnico vorrebbe anche Simic alla Lazio

Dopo i problemi a causa del blocco di mercato, la Lazio è pronta a ripartire a gennaio.

Ad oggi, come riporta Il Corriere dello Sport, nonostante tutto la società biancoceleste ha già dei nomi che potrebbero svoltare la rosa e la formazione.

Il pensiero su Insigne e la volontà di Sarri

Ormai è risaputo, Sarri vuole Insigne: sta solo aspettando che il patron biancoceleste, Claudio Lotito, rientri da Cortina così da capire se il suo desiderio sarà esaudito.

Oltre al suo pupillo, il mister toscano avrebbe già messo nero su bianco i nomi che vorrebbe alla Lazio che, però, ad oggi sono ancora inarrivabili a causa dei blocchi.

Nella famosa lista di Sarri figura anche l'ex Milan, Jan-Carlo Simic. A fine mercato, infatti, i media belga hanno spiegato che la Lazio ha un accordo con l'attuale club di Simic, ma queste notizie sono state smentite.

Gli altri nomi: i baby royal

Oltre a Simic, Sarri vorrebbe collaborare con altri due baby d'oro: Karetsas e Daghim.

Per quanto riguarda il primo, classe 2007, è un trequartista, mezzala e in scadenza nel 2027, capace di portare a termine dribbling e passaggi in verticale.

Il secondo, invece, è del 2005 e può vantare ben 80 presenze tra i vari campionati in cui ha giocato. La sua visione di gioco interessa molto Sarri ma, per ora, è solo un pensiero.