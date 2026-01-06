Calciomercato, tutti i riflettori su Raspadori: nuovi contatti tra la Roma e l'Atletico Madrid

Il derby della capitale continua, due squadre e un solo nome che risuona negli spogliatoi: quello di Giacomo Raspadori. Lazio e Roma continuano a lottare per tentare di far indossare all'attaccante la maglia con i propri colori, infatti, se da una parte i giallorossi vogliono l'ex Napoli per rafforzare il loro attacco, dall'altra il calciatore classe 2000 è diventato l'obiettivo principale del Comandante Maurizio Sarri per il reparto offensivo dove, con la cessione di Taty, la Lazio è a corto di uomini. Nonostante Raspadori non abbia ancora mostrato una vera e propria posizione riguardo al suo futuro, che potrebbe anche continuare a svolgersi a Madrid, il club guidato da Gasperini continua a fare pressioni, infatti, ci sono stati i nuovi contatti tra i due.

Calciomercato: nuovi contatti tra Roma e Atletico Madrid

Dopo soltanto sei mesi trascorsi in Spagna, Giacomo Raspadori vuole riflettere bene sul suo futuro, tuttavia, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è ottimista dopo i contatti avuti con l'entourage del calciatore, anche se la convocazione per la Supercoppa spagnola rimanda la risposta almeno fino al 12 gennaio.

Calciomercato: l'accordo e le cifre proposte da Massara

Il direttore sportivo ha già un accordo con la squadra spagnola per circa 20 22 milioni, con un prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5 e con l'aggiunta di una penale che lo rende quasi un obbligo. Manca soltanto la risposta dell'attaccante per chiudere l'affare, tuttavia, anche Lazio, Atalanta e Napoli tenteranno le loro mosse.