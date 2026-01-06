Lazio, Cataldi: "Fiorentina? Gara difficile, nonostante la classifica la rosa è molto forte"

Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program in vista della gara Lazio-Fiorentina, in programma domani 7 gennaio alle ore 20:45 e affidata al direttore di gara Sozza che con le aquile detiene un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, di cui l'ultima nel derby della Capitale.

Le dichiarazioni di Danilo Cataldi al Match Program

La sconfitta contro il Napoli

Ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti.

Lazio-Fiorentina

Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni.

Cosa deve regalare il 2026 al club

Spero che ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante.

L'anno a Firenze